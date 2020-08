Audiência da TV: Tamanho Família bate recorde negativo

O Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia na Globo, amargou recorde negativo de audiência neste domingo (9). A reprise do programa com Marcos Veras e Tatá Werneck derrubou os índices da emissora, conforme atestam dados obtidos na Grande São Paulo.

Foram apenas 7,3 pontos para o Tamanho Família – mesmo número do episódio em que Márcio recebeu Gui Santana e Mumuzinho, reprisado no dia 19 de julho.

Antes, 5,5 para o Antena Paulista com Carlos Tramontina, 7,5 do Pequenas Empresas, Grandes Negócios e 10,9 para o Globo Rural de Cristina Vieira e Vico Iasi. Após os 9,5 do Auto Esporte, o Grande Prêmio de Silverstone, comemorativo dos 70 anos de Fórmula 1, acumulou 9,3. O Esporte Espetacular com Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez alcançou 8,2 de média.

Após o Tamanho Família, a Temperatura Máxima amealhou 11,3 pontos com Uma Família de Dois (2016). Impossibilitada de exibir São Paulo x Goiás pelo Campeonato Brasileiro – após jogadores do segundo time testarem positivo para covid-19 –, a emissora recorreu a Flamengo x Atlético-MG; os times “de fora” da terra da garoa anotaram 15,9.

O Domingão do Faustão atingiu 15,1 de média. Ao Fantástico de Poliana Abritta e Tadeu Schmidt coube a maior audiência do dia: 18,5. Ainda, 9,8 com Jogos Vorazes Em Chamas (2013) no Domingo Maior, 6,8 para O Sequestro do Metrô 123 (2009) em Cinemaço e 3,9 de O Atirador 4 (2011) no Corujão. O Hora Um, conduzido por Roberto Kovalick, bateu 3,6 pontos.