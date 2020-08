Audiência da TV: Tela de Sucessos garante 2° lugar para o SBT

A Tela de Sucessos, no ar desde 1997, rendeu boa audiência para o SBT na última sexta-feira (7). Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que o filme Menina dos Olhos (2004), estrelado por Ben Affleck e Liv Tyler, bateu quase toda a grade da emissora – como Triturando, Casos de Família, O Que a Vida me Roubou, SBT Brasil e Programa do Ratinho.

Foram 6 pontos, 6,4 de pico e 14% de participação no número de televisores ligados (share) para a Tela de Sucessos, das 23h36 à 1h19; na mesma faixa, 11,7 para a Globo e apenas 2,4 da Record.

Com Menina dos Olhos, a sessão bateu o Primeiro Impacto – 3,5 pontos, 4,5 de pico e 15% de share, entre 6h e 10h30, contra 2,7 da terceira colocada – e o Bom Dia & Cia (4,8). Também o Triturando (3,6), o Casos de Família (3,8), a novela O Que a Vida me Roubou (5,5), o SBT Brasil (5,7) e o Programa do Ratinho – 5,5 pontos, 6 de pico e 9% de share, das 22h41 às 23h36, versus 3,6 da principal concorrente.

A Tela de Sucessos ainda encostou nos 6,2 de Quando me Apaixono e nos 6,1 de Cúmplices de um Resgate (2015) – vice-líder com 7 de pico e 9% de share, das 22h07 às 22h41.

No segundo lugar ficaram Roda a Roda Jequiti, com 8,2 pontos, 9 de pico e 12% de share, entre 20h44 e 21h06, versus 6,6. Também Chiquititas (2013), com 7,3 pontos, 8 de pico e 11% de share, das 21h09 às 22h07, ante 5,5. Por fim, The Noite – 3,8 pontos, 6,3 de pico e 13% de share x 0,6 da Record, entre 1h09 e 1h59 – e Operação Mesquita – 2,7 pontos, 3,1 de pico e 12% de share x 0,4, de 1h59 às 2h39.