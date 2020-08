Audiência da TV: Tempo gelado em SP aquece índice do Balanço Geral

Com o fim de A Escrava Isaura (2004), o Balanço Geral assumiu o primeiro lugar no ranking de atrações mais vistas da Record. Na última sexta-feira (21), conforme dados obtidos na Grande São Paulo, o jornalístico de Reinaldo Gottino rendeu alta audiência para a emissora; o Cidade Alerta com Luiz Bacci ocupou a segunda colocação.

No ar das 11h51 às 15h16, o Balanço Geral SP registrou 9 pontos, 11 de pico e 17% de participação no número de televisores ligados (share) contra 7 do SBT. O quadro A Hora da Venenosa, apresentado por Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, marcou 10 pontos, 11 de pico e 18% de share versus 7 da principal concorrente, entre 14h32 e 15h16.

O Cidade Alerta garantiu 7,3 pontos, 10 de pico e 11% de share; das 16h46 às 19h45, o SBT acumulou 6 de média. Entre o noticiário de Gottino e o de Bacci, Escrava Mãe (2017) emplacou 6,2 pontos, 10 de pico e 11% de share ante 5 do terceiro colocado, entre 15h16 e 15h55. Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008) e o boletim JR 24 Horas ficaram atrás do principal concorrente, com 4,1 e 3,4 pontos.

Mais cedo, vice-liderança para o Hoje em Dia, ancorado apenas por Cesar Filho e Ticiane Pinheiro: 5,8 pontos, 7 de pico e 15% de share x 5,6 do SBT, das 10h às 11h44. A terceira edição do JR – 24 Horas, de Giovanna Risardo, consolidou 6,5 pontos, 7 de pico e 10% de share, entre 17h50 e 17h53, frente 6 da Band e do SBT.

Ainda, 6,8 pontos, 8 de pico e 9% de share do Jornal da Record de Christina Lemos e Sergio Aguiar x 5 do principal concorrente, das 19h45 às 20h45. Também 1,7 do Balanço Geral Manhã, 4,2 com Fala Brasil, 5,7 do JR – 24 Horas matutino, 6 para Apocalipse (2017), 4,9 de Jesus (2018), 4,2 com Força de Ataque (2006) em Super Tela e 2,3 para o JR – 24 Horas da madrugada.