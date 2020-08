Audiência da TV: Toma Lá Dá Cá não altera índices da Globo nas tardes de sábado

A Globo escalou Toma Lá Dá Cá para as tardes de sábado. Anteontem (1°), a comédia estrelada por Adriana Esteves, Diogo Vilela, Marisa Orth e Miguel Falabella passou a dividir a faixa entre o Jornal Hoje e o Caldeirão do Huck com o Música Boa, atração de Iza concebida originalmente para o Multishow. Dados referentes a Grande São Paulo mostram, porém, que nenhuma das duas apostas surtiu efeito na audiência.

Toma Lá Dá Cá rendeu 9,2 pontos para a emissora. Na sequência, Música Boa registrou 8,6 de média. Com a última edição da Sessão de Sábado, destacando o filme Uma Linda Mulher (1990), o canal marcou 10,7 pontos; o bloco de longas-metragens oscilou entre 9,4 com Diário de uma Paixão (2004), em 4 de julho, e 15,5 de Cinderela (2015), no ar em 23 de maio.

O sábado na Globo trouxe ainda os 3,6 do Como Será?. Logo após o jornalístico de Sandra Annenberg, o É de Casa garantiu 5,6 de média. O treino para o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, exibido na sequência da revista eletrônica de Ana Furtado, André Marques e Patrícia Poeta, elevou para 7. Ainda, 10,8 do SP1 e 10,9 com o Jornal Hoje.

Depois do Toma Lá Dá Cá e de Música Boa, o Caldeirão do Huck consolidou 11,4 com a temporada inédita do quadro Quem Quer Ser um Milionário?. No horário nobre, 23 do SP2 e 26 com o Jornal Nacional. A retomada do Zorra, com a estreia dos mesmos Diogo Vilela e Marisa Orth do ‘Toma Lá’, bateu 18,1 de média. O Altas Horas de Serginho Groisman atingiu 9,9.

Na madrugada de domingo (2), Minhas Adoráveis Ex-Namoradas (2009) anotou 6,7 para o Supercine. O Corujão amealhou 5 com O Candidato Honesto (2014), 4 durante Califórnia (2014) e 3,6 para Como Criar o Garoto Perfeito (2014).