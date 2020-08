Audiência da TV: Toma Lá Dá Cá vai bem e bate Música Boa com Iza

A reapresentação do Toma Lá Dá Cá (2007) manteve a audiência da Globo em alta neste sábado (22). Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que a comédia estrelada por Adriana Esteves, Diogo Vilela, Marisa Orth e Miguel Falabella ficou à frente do Música Boa com Iza, atração do Multishow que chegou à emissora por conta da pandemia de coronavírus – que impediu a estreia do Simples Assim com Angélica.

O Toma Lá Dá Cá rendeu 12,3 pontos para o canal. Na sequência, 11 para o Música Boa. Antes, o Como Será? de Sandra Annenberg registrou 3,2 de média; o É de Casa – apresentado por Ana Furtado, André Marques e Patrícia Poeta – marcou 6. O SP1, então conduzido por Alan Severiano, garantiu 13,2. Em seguida, 13,8 do Globo Esporte com Felipe Diniz e 13,5 para o Jornal Hoje de Márcio Gomes.

À tarde, o Caldeirão do Huck emplacou 13,7 pontos. No horário nobre, o SP2 consolidou 23,8 de média; Alan Severiano também respondeu pela edição noturna do informativo. O Jornal Nacional, então ancorado por Ana Luiza Guimarães e Flávio Fachel, conquistou 28,6.

Na linha de shows, o segundo episódio da temporada de inéditos do Zorra bateu 20,3 pontos. Em seguida, 10,9 para o Altas Horas de Serginho Groisman – recebendo Vera Fischer, Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann, para repercutir a estreia de Laços de Família (2000) em Vale a Pena Ver de Novo.

Por fim, os filmes do Supercine e do Corujão. A primeira faixa atingiu 6,6 de média com o longa Quero Matar Meu Chefe (2001). A segunda anotou 3,4 durante a exibição de O Ano Mais Violento (2014) e 3,2 com O Inventor de Jogos (2014).