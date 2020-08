Audiência da TV: Top Chef, da Record, encosta no Programa do Ratinho

O Top Chef, reality culinário apresentado por Felipe Bronze na Record, aproximou-se do segundo lugar nesta quarta-feira (5). Dados de audiência obtidos na Grande São Paulo mostram que o programa ficou bastante próximo das atrações exibidas pelo SBT na mesma faixa – Jogo das Fichas e Programa do Ratinho.

No ar das 22h36 às 23h58, Top Chef atingiu 4,6 pontos, 7 de pico e 7% de participação no número de televisores ligados (share); no SBT, o Jogo das Fichas anotou 5,4 (entre 22h43 e 23h18) e o Programa do Ratinho amealhou 4,9 (das 23h18 à 0h42).

O game culinário destacou o Teste de Fogo, com Kaká Silva apanhando boa parte dos ingredientes no supermercado, deixando os concorrentes sem opção; os técnicos reagiram mal à tática. Kaká deixou o programa após o Teste de Eliminação, que consistia no preparo de frutos do mar numa churrasqueira.

A Record também ficou em terceiro lugar com Balanço Geral Manhã (1,7), Fala Brasil (3,3), Hoje em Dia (4,2), Apocalipse (5,4), Jesus (5,7), Shades of Blue (2,6), o JR – 24h da manhã (4), da tarde (3,9) e da madrugada (1,9).

Na vice-liderança, o Balanço Geral de Reinaldo Gottino – 6,7 pontos, 9 de pico e 16% de share versus 5 do SBT, das 11h51 às 15h16 –, A Escrava Isaura (2004) – 7,3 pontos, 9 de pico e 16% de share contra 4 do principal concorrente, entre 15h16 e 16h02 – e Os Mutantes – Caminhos do Coração (2008) – 4,2 pontos, 7 de pico e 9% de share ante 3,7 do terceiro colocado, das 16h02 às 19h45.

O Cidade Alerta com Luiz Bacci registrou 7,1 pontos, 9 de pico e 12% de share, entre 16h50 e 19h45. O JR – 24h de Giovanna Risardo marcou 8,3 pontos, 9 de pico e 14% de share, das 17h56 às 18h. Por fim, o Jornal da Record com Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro garantiu 6,8 pontos, 8 de pico e 10% de share, entre 19h45 e 20h45.