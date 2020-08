Audiência da TV: Tramas mexicanas batem até Roda a Roda no SBT

A faixa Novelas da Tarde sustentou a audiência do SBT nesta quarta-feira (19), conforme dados aferidos na Grande São Paulo. A reapresentação de O Que a Vida me Roubou e a inédita Quando me Apaixono registraram excelentes índices, batendo até mesmo o líder do ranking de mais vistos do canal, Roda a Roda Jequiti com Rebeca Abravanel – prejudicado pela concorrência com Fina Estampa (2011), da Globo, exibida mais cedo por conta do futebol.

Estrelada por Angelique Bouer e Sebastián Rulli, O Que a Vida me Roubou emplacou 6,9 pontos. Antes, o Primeiro Impacto de Dudu Camargo e Marcão do Povo atingiu 3,5 de média. O Bom Dia e Cia anotou 5,3 pontos, enquanto o Triturando – de Ana Paula Renault, Chris Flores, Flor Fernandez e Gabriel Cartolano – amealhou 3,7. O Casos de Família com Christina Rocha alcançou 4,7.

Já Quando me Apaixono, protagonizada por Juan Soler e Silvia Navarro, garantiu 6,6 de média. Mesmo número do Roda a Roda; acima dos 6,1 acumulados pelo SBT Brasil com Marcelo Torres e Rachel Sheherazade. O folhetim superou também o Jogo das Fichas (6), o Programa do Ratinho (5), o The Noite com Danilo Gentili (4,2) e o Operação Mesquita (3).

Com tais resultados, O Que a Vida me Roubou e Quando me Apaixono asseguraram os postos de terceira – empatada com o boletim Cupom Premiado do Baú – e quarta produção mais vista do SBT ao longo do dia.

As obras da Televisa ficaram atrás apenas das reprises de Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015). As duas novelas assinadas por Íris Abravanel e equipe consolidaram 8,8 pontos, beneficiadas pela concorrência com o Campeonato Brasileiro na Globo.