Audiência da TV: Vitória de Eliza faz Totalmente Demais bombar

Novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm em “edição especial” às 19h, Totalmente Demais (2015) bateu recorde de audiência com os capítulos exibidos entre 27 de julho e 1° de agosto. Dados obtidos na Grande São Paulo mostram que a trama da Globo bombou com a grande final do concurso Garota Totalmente Demais, vencido pela protagonista Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Totalmente Demais atingiu 30,8 pontos; na semana anterior (20 a 25 de julho), o folhetim havia registrou 28,9. A vitória de Eliza representou a derrocada de Carolina (Juliana Paes), que, por conta da aposta que fez com Arthur (Fábio Assunção), terá de abrir mão de seu trabalho como editora da revista TD+. A vilã tentou o último golpe, sem sucesso, ao revelar que a campeã é herdeira de Germano (Humberto Martins), patrocinador da disputa.

Êta Mundo Bom (2016) foi outra produção bateu recorde com os capítulos veiculados entre 27 e 31 de julho. O título em reprise no Vale a Pena Ver de Novo anotou 22,5 pontos contra 21,3 da semana anterior. Em foco, a vitória da malvada Sandra (Flávia Alessandra), que, com a ajuda de Araújo (Flávio Tolezani), conseguiu tomar a fábrica da “titia” Anastácia (Eliane Giardini).

Fina Estampa (2011), Malhação – Viva a Diferença (2017) e Novo Mundo (2017) também cresceram. A novela das 21h saltou de 32,6 para 33,6 com a revelação do segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) – supostamente, filha de uma empregada que acabou maluca.

Já Malhação foi de 18,9 para 20 pontos, destacando o pedido de namoro de Benê (Daphne Bozaski) para Guto (Bruno Gadiol); a recusa do pianista deixou a menina em depressão. Novo Mundo, por sua vez, saiu de 18,8 para 19,5 de média; em cena, a derrocada de Domitila (Agatha Moreira), amante de Dom Pedro (Caio Castro).