Audiência da TV: Vitória do Palmeiras garante sábado histórico para a Globo

O Palmeiras levou o título de campeão do Paulistão no último sábado (8) com vitória sobre o Corinthians nos pênaltis. Mas quem ficou de “bola cheia” foi a Globo que, ao exibir a partida, arrebatou índices impressionantes de audiência em todo horário nobre! Os dados são referentes a Grande São Paulo.

No ar das 16h20 às 19h, a transmissão de Palmeiras x Corinthians – com 1×1 no tempo normal – emplacou 34,4 pontos e 57,6% de participação no número de televisores ligados (share). Na mesma faixa, a Record anotou apenas 3,4 de média, ocupando o segundo lugar.

Logo depois, a edição especial de Novo Mundo (2017) bateu recorde: 27,3 pontos! Em seguida, 27,5 do SP2 com Alan Severiano. Totalmente Demais (2015) garantiu 29,2 de média, enquanto o Jornal Nacional, apresentado pelos titulares Renata Vasconcellos e William Bonner, conquistou 30,5.

Cabe lembrar que o JN trouxe matérias sobre a triste marca de 100 mil mortos por covid-19, destacando o editorial lido por Renata e William sobre a incapacidade do governo Jair Bolsonaro de gerir a crise sanitária, como determinado pela Constituição, bem como a de autoridades competentes em cobrar o Presidente da República.

Ainda no horário nobre, após os 32,1 de Fina Estampa (2011). O Zorra, que a partir do próximo sábado (15) apostará apenas em quadros inéditos, atingiu 21,3. Logo depois, 11,3 para o Altas Horas; em foco, a entrevista de Bonner a Serginho Groisman. O Supercine anotou 4,1 com Uma Amizade Inesperada (2017).

Também 3,7 para Como Será? de Sandra Annenberg, 5,4 do É de Casa com André Marques, Ana Furtado e Patrícia Poeta, 5,8 do Treino para o GP de 70 anos da Fórmula 1 – em Silverstone –, 9,7 do SP1 de Alan Severiano, 11,3 do Globo Esporte com Felipe Andreoli, 11,6 do Jornal Hoje de Maju Coutinho, 10,4 para Música Boa e 12 do Caldeirão do Huck.