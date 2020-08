Audiência da TV: Você na TV rende mais que primeira-dama da RedeTV!

O Você na TV de João Kléber respondeu por uma das maiores audiências da RedeTV! nesta quinta-feira (6). O programa, exibido na faixa matutina, atingiu índice superior ao do Sensacional, de Daniela Albuquerque. A esposa de Amilcare Dallevo, um dos donos do canal, ocupa o horário nobre – de maior público e de concorrência mais acirrada.

A atração de João Kléber anotou 0,8 ponto, conforme dados obtidos na Grande São Paulo. Logo após o Você na TV, as receitas do Edu Guedes e Você amealharam 0,7 de média. As fofocas do Tricotando, apresentado por Franklin David e Lígia Mendes, alcançaram apenas 0,2 ponto.

O Sensacional, por sua vez, bateu 0,6 de média. Mesmo número do Leitura Dinâmica com Érica Reis, exibido na sequência. Antes, 0,9 para o TV Fama de Flávia Noronha e Nelson Rubens; depois, 0,5 de Peanuts Apresenta e do Te Peguei.

As melhores audiências da RedeTV! nesta quinta ficaram por conta do A Tarde é Sua com Sonia Abrão, do Alerta Nacional de Sikêra Jr e do RedeTV News com Amanda Klein e Mauro Tagliaferri. O vespertino de Sonia consolidou 1,3 ponto.

Já o Alerta Nacional emplacou 2,5 de média. O bom desempenho do noticiário de Sikêra impactou positivamente no telejornal, que garantiu 1,9 ponto. Amanda e Mauro ocupam a bancada desde a saída de Mariana Godoy da casa e da licença de Boris Casoy, grupo de risco da covid-19.