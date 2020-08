Audiência da TV: Volta ao estúdio turbina Domingão do Faustão

O Domingão do Faustão voltou ao estúdio, com direito à plateia virtual – como a do Caldeirão do Huck – e bailarinas com máscaras de proteção. A audiência do programa que Fausto Silva comanda na Globo há quase 32 anos reagiu positivamente à “volta para casa”. Dados referentes a Grande São Paulo atestam o êxito do ‘Domingão’ exibido ontem (23).

No ar das 16h às 18h, o Domingão do Faustão acumulou 18,9 pontos. Mais do que a disputa entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro, que alcançou 17,8 de média e chegou ao fim com 2 x 1 a favor do alviverde. Após Faustão, o Fantástico de Poliana Abritta e Tadeu Schmidt amealhou 21,7 pontos, destacando pautas sobre o reino animal, a política e o frio que assolou boa parte do país.

Pela manhã, o Globo Rural (10,6) com Cristiana Vieira e Vico Iasi bateu tanto as atrações que o antecederam – Antena Paulista (6,4) e Pequenas Empresas, Grandes Negócios (7,6) –, quanto as que o sucederam – Auto Esporte (9,9), Esporte Espetacular apresentado por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez (8,1) e Tamanho Família com Márcio Garcia (9,2).

Ainda, os filmes. A Temperatura Máxima anotou 12 pontos com Círculo de Fogo – A Revolta (2018). 13 Horas – Os Soldados Secretos de Benghazi (2016) atingiu 11,5 de média para o Domingo Maior. O Cinemaço apostou em O Código da Vinci (2016), consolidando 5,9. Já o Corujão trouxe Rastros de Violência (2012), emplacando 5,4. Por fim, os 5,1 do Hora Um com Roberto Kovalick.