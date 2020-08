Audiência da TV: Volta do Globo Esporte mantém números do SP1 e do JH

O Globo Esporte voltou a ter status de programa solo nesta segunda-feira (3), no embalo das finais dos Campeonatos Estaduais e às vésperas das primeiras rodadas do Brasileirão. Na Grande São Paulo, a atração de Felipe Andreoli manteve os índices de audiência do antecessor SP1 e do sucessor Jornal Hoje, para alívio da Globo.

Foram 11,3 pontos para o Globo Esporte ante 11,6 do SP1 com César Tralli e 11,8 do Jornal Hoje de Maju Coutinho. A emissora, cabe lembrar, vinha padecendo durante a exibição do esportivo, com o Balanço Geral da Record aproximando-se do primeiro lugar e incomodando o JH. Este problema foi praticamente resolvido quando, por conta da pandemia de coronavírus, o GE foi incorporado pelo telejornal local.

Mais cedo, o Bom Dia São Paulo atingiu 7 de média. O noticiário de Rodrigo Bocardi ficou bastante próximo do Bom Dia Brasil, apresentado por Ana Paula Araújo, com 7,5. O Encontro de Fátima Bernardes anotou 6,5. A Sessão da Tarde amealhou 11,3 pontos, apostando no filme Um Bom Partido (2012).

À noite, o SP2 alcançou 26,1 de média; Márcio Gomes respondeu pelo informativo. O Jornal Nacional, sob comando de Renata Vasconcellos e William Bonner, acumulou 32,6 pontos. A Tela Quente trouxe Thor – Ragnarok (2017), consolidando 22,7. O Jornal da Globo de Renata Lo Prete emplacou 11,2.

Na madrugada de segunda para terça-feira (4), o Conversa com Bial garantiu 6,8 de média, recebendo a ex-Casseta & Planeta Maria Paula. Em seguida, 5,7 para a série Máquina Mortífera, 4,4 do longa-metragem Muito Gelo e Dois Dedos D’Água (2006) no Corujão e 4,3 para o Hora Um com Roberto Kovalick.