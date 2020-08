Aulas presenciais no estado de SP serão adiadas para outubro

As aulas presenciais no estado de São Paulo serão adiadas para outubro. A informação foi dada por membros da gestão João Doria à CBN. A informação foi confirmada por membros da gestão João Doria à CBN. O governo de São Paulo anuncia nesta sexta-feira as novas definições para o calendário reabertura das escolas.

Existia a previsão de que as aulas retornassem no dia 8 de setembro, mas a condição era que pelo menos 80% das cidades do estados atingissem a fase amarela de flexibilização da quarentena. O adiamento foi necessário já que o estado não deve conseguir chegar a esse patamar. Prefeituras da região metropolitana de São Paulo já haviam assumido que não reabririam as escolas neste ano. A prefeitura da capital paulista também disse que não teria condições de retorno às aulas presenciais em setembro.

Uma pesquisa feita pela Prefeitura de São Paulo aponta de 80% dos pais são contra a volta às aulas presenciais neste ano. O levantamento foi feito por telefone com pais de alunos da rede pública municipal. 32% dos pais ou responsáveis afirmam que as escolas devem reabrir apenas no próximo ano e 46% afirmam que as aulas só devem retornar quando houver uma vacina. Além disso, 71% dos pais preferem que os filhos permaneçam em casa acompanhando os conteúdos à distância. Fonte: CBN

Prefeitos de 6 das 7 cidades do ABC paulista descartaram reabrir as escolas das redes municipais neste ano ainda que haja autorização do governo João Doria (PSDB) para a volta das aulas presenciais no estado.

O plano do governador é de que as atividades letivas presenciais sejam retomadas no estado em 8 de setembro, se todas as regiões permanecerem 28 dias consecutivos na fase amarela de reabertura, status dado só aos municípios com taxa de ocupação de leitos em até 80%.

O secretário de educação da capital paulista também afirmou que não deve retomar as aulas presenciais no próximo mês. A decisão de adiar a reabertura das escola ocorreu após um inquérito sorológico indicar alto o número de casos de coronavírus entre idosos no município.

Segundo o consórcio do ABC, a decisão de manter as aulas remotas até o fim do ano já foi tomada em Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Diadema e São Bernardo do Campo também sinalizaram que devem seguir a mesma orientação.