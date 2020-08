Aulas presencias da educação infantil e do ensino e fundamental retornarão em 21 de setembro no Distrito Federal

Uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região promoveu um acordo entre sindicatos que representam profissionais da área da educação e Ministério Público do Trabalho.

A reunião por videoconferência ocorreu na última terça-feira (25) e foi mediada pelo desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran. Assim, no acordo houve o estabelecimento de critérios para a retomada das aulas no Distrito Federal.

Com mais de 8h de duração, a reunião possibilitou o acordo de ambas as parte em retomar as aulas da educação infantil e do ensino fundamental no dia 21 de setembro. Contudo, os docentes devem retornar antes ao trabalho. Desse modo, os profissionais deverão retornar nos dias 17 e 18 de setembro para receber treinamento para o retorno.

A volta às aulas para os estudantes do fundamental II deve ocorrer no dia 19 de outubro, com treinamento de adaptação no na semana anterior, dias 14, 15 e 16. Já o ensino médio e os cursos profissionalizantes têm cursos de adaptação ao novo cenário nos dias 22 e 23 do mesmo mês, com retomada programada para o dia 26.

O calendário de retorno vale tanto para a rede pública quanto para a rede privada de ensino.

Além disso, o acordo estabeleceu ainda as medidas de proteção. Assim, as escolas e demais instituições de ensino só poderão operar com o limite máximo de 50% do número total de alunos em sala de aula. Também deve haver o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.

Equipamentos de proteção individual (EPIs)

Outro ponto definido nas medidas de segurança é que todos os professores e funcionários deverão usar EPIs durante a permanência nas escolas. Desse modo, os profissionais devem ser equipados com luvas, protetores faciais e jalecos. Gorros e aventais fazem parte dos EPIs para aqueles que trabalham com a merenda escolar.

Assim, para o retorno das aulas em Brasília, o Governo do Distrito Federal deve ser favorável ao acordo e aceitar os termos do acordo.

