Autor de Flor do Caribe explica motivo pelo qual novela será reprisada

A escolha da reprise de Flor do Caribe para substituir Novo Mundo, no horário das 18h, deve-se ao fato da trama contar uma história leve e com alta proximidade aos dias atuais. O autor Walther Negrão acredita que a novela protagonizada por Grazi Massafera foi escalada pela proximidade com outro sucesso escrito por ele.

“Vai na linha de ‘Tropicaliente’, bem apropriada para os tempos atuais”, comparou o novelista em entrevista a coluna de Flávio Ricco, do R7. “Novela ensolarada, reúne muita gente bonita e foi uma chance de contar com Grazi Massafera, que eu gosto muito como atriz”, acrescentou.

O escritor ainda se disse feliz com a escolha, mesmo hoje desligado da emissora, após 40 anos de serviços prestados. Coincidência ou não, o autor deixou escapar que uma próxima Tropicaliente pode ganhar uma nova versão, que pode ou não ser produzida pela própria Globo. “Já tenho alguma coisa conversada”, adiantou Negrão.

A ideia de Walther Negrão para escrever Caribe nasceu depois de uma viagem pelo Nordeste brasileiro, encantado com a beleza de suas praias, ele se sentiu inspirado para escrever o folhetim.

Protagonizada por Grazi Massafera, a trama exibida originalmente em 2013, foi dirigida por Jayme Monjardim. Com 159 capítulos, o folhetim contou como as suas principais locações as praias da Pipa, Genipabu, Baia Formosa, Dunas do Rosado e Natal. A estreia está marcada para setembro.

Henri Castelli, Suzana Pires, Sérgio Mamberti, Cacá Amaral, Igor Rickli, Duda Mamberti, Dudu Azevedo, Sthefany Brito, Tainá Muller, Laura Cardoso, Débora Nascimento e José Loreto, entre outros também fazem parte do elenco.