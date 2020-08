Autor define desfecho de Juan após saída de José Condessa de Salve-se Quem Puder

A saída de José Condessa de Salve-se Quem Puder fez com que o autor Daniel Ortiz antecipasse o desfecho de Juan, personagem do ator português na novela das 19h.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do jornal O Globo, na trama, Juan vai chegar a regressar ao Brasil junto de Mário (Murilo Rosa), mas vai receber, ainda no aeroporto, a notícia de que o pai está hospitalizado. O rapaz decide, então, voltar a viver com a sua família no norte do México.

Assim como outras produções da casa, as gravações de Salve-se Quem Puder foram interrompidas com a eclosão da pandemia de covid-19. Condessa deixou a novela devido a compromisso em Portugal, para protagonizar uma outra produção no país.

As gravações da segunda fase do folhetim ainda estão sem data para recomeçar. Sabe-se, contudo, que a trama precisou passar por mudanças para que a novela se encaixe no cronograma da emissora como resultado será gravado outros 53 capítulos totalizando para a novela, 107 exibições, 48 a menos do que inicialmente planejado.

Os trabalhos devem se estender até o início do ano que vem, por conta dos protocolos de segurança contra a covid-19 e os trabalhos de pós-produção. A ideia é adiantar ao máximo as filmagens, evitando interrupções como a que aconteceu em março por conta da pandemia de coronavírus.