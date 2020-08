Autor define destino de Micaela após saída de Sabrina Petraglia de Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder retomou os trabalhos na última segunda-feira (10). E já é possível afirmar que, na volta, será uma novela bastante diferente da que foi originalmente pensada. Uma das mudanças envolve a saída de Micaela da trama, após Sabrina Petraglia ter engravidado durante a quarentena. A personagem deixará a história e o autor Daniel Ortiz já encontrou uma justificativa para sua saída.

Segundo a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra, Micaela vai ser aprovada para uma bolsa de estudos em Harvard. A intérprete de Sabrina deve gravar algumas cenas, a maioria de despedida. A última sequência entre ela e Bruno (Marcos Pitombo), seu par romântico, será feita por efeitos especiais, devido a condição da atriz.

Outro problema causado pela suspensão foi o do comprometimento de alguns contratos. O ator português José Condessa (Juan) deixou a novela para protagonizar um folhetim na TV portuguesa.

As mudanças no elenco trouxeram novos personagens: Júlia (vivida por Sophia Abrahão) e Alejandro (interpretado por Felipe Simas) estreiam com o retorno da trama; outros personagens tiveram o desfecho adiantado.

A trama de Daniel Ortiz foi encurtada, após a suspensão da Covid-19 tomar quase três meses do tempo da novela. Assim a trama, que volta em 2021, será suprimida para apenas 53 capítulos até o seu desfecho ante 101 previstos.