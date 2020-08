Autuori avalia amistosos do Botafogo antes do Brasileirão

O Botafogo ficou no empate com o Fluminense, no segundo amistoso entre as equipes, neste sábado, no Nilton Santos. Os alvinegros não conseguiram vencer o rival nas duas partidas que disputaram antes do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os resultados, o técnico Paulo Autuori valorizou os amistosos.

“Foi muito importante, não ficamos fazendo treinos com equipes apenas para ganhar. Nosso objetivo era fazer amistosos com equipes que tivéssemos parâmetro para o que vai ser o inicio do Brasileiro. Ótimo o fato de conseguirmos fazer esses dois jogos contra o Fluminense apresentando coisas bem interessantes. Está se construindo uma equipe que não vai ser espetacular, mas vai ser competitiva, como mostrou no primeiro tempo. Chegamos, poderíamos ter feito gols, tivemos oportunidades. Mas saio satisfeito pela qualidade e nível competitivo dos dois jogos”, disse.

Vitor Silva/Botafogo

Autuori projetou o Campeonato Brasileiro. Para o treinador, os alvinegros vão ter uma melhora durante a Série A, principalmente com a chegada dos reforços.

“A minha ideia é conceitual, acho que vai ser um Brasileiro que vai acontecer situações como essa, equipes com nível competitivo mais elevado, com jogos recentes, e outras não. Nós só jogamos esses jogos contra o Fluminense, por isso fico bastante satisfeito com a equipe que podemos construir. Ainda teremos a chegada do Kalou, temos bastante alternativas. Não esperávamos isso quando eu entrei. O grupo está muito mais homogêneo em termo de jogadores”, declarou.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, contra o Bahia, no Nilton Santos.