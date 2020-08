Auxílio começa a ser pago para mais de 400 mil novos beneficiários nesta sexta (28)

Nesta sexta-feira (28), o auxílio emergencial começa a ser pago para mais 423 mil beneficiários, chamados de “novos elegíveis”. O anúncio desses novos elegíveis foi feito nesta semana, quarta-feira (26).

Os mais de 400 mil novos elegíveis que foram anunciados pelo Ministério da Cidadania envolvem três grupos. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou que começam a receber o dinheiro na conta poupança social digital 10 mil brasileiros que fizeram o cadastro nos Correios entre 8 de junho e 2 de julho.

Começam a receber também 265 mil brasileiros que fizeram contestação e foram aprovadas, e 148 mil beneficiários que receberam o auxílio anteriormente, tiveram a conta bloqueada, reavaliada e novamente aprovada.

Novamente, o pagamento do auxílio de R$ 600 é organizado de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. O pagamento que se inicia nesta sexta-feira (28) recebeu o nome de “Ciclo 2” do auxílio. Além da primeira parcela para quem fez cadastro nos Correios ou contestação, recebem a quinta parcela quem teve a conta bloqueada e, posteriormente, liberada.

Veja abaixo todo o calendário.

Pagamento do auxílio

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência do auxílio

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro