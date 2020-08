Auxílio de R$ 600: Calendário da primeira parcela desta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), um novo grupo começa a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Esse novo grupo abrange quem realizou o cadastro nos Correios entre os dias 8 de junho e 2 julho, quem fez contestação e quem já havia começado a receber, mas teve a conta bloqueada.

Enquanto quem fez contestação ou fez o cadastro pelos Correios agora recebe a primeira parcela, quem já havia começado a receber, teve a conta bloqueada e agora, desbloqueada, agora recebe a quinta parcela.

O calendário de pagamento é organizado de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Dessa forma, recebem hoje os nascidos em janeiro. O saque em espécie e transferência do auxílio ficam disponíveis a partir do dia 19 de setembro para esse grupo. Veja abaixo os detalhes.

Pagamento do auxílio

28 de agosto: nascidos em janeiro

2 de setembro: nascidos em fevereiro

4 de setembro: nascidos em março

9 de setembro: nascidos em abril

11 de setembro: nascidos em maio

16 de setembro: nascidos em junho

18 de setembro: nascidos em julho

23 de setembro: nascidos em agosto

25 de setembro: nascidos em setembro

28 de setembro: nascidos em outubro

28 de setembro: nascidos em novembro

30 de setembro: nascidos em dezembro

Saque a transferência do auxílio

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1 de outubro: nascidos em abril

3 de outubro: nascidos em maio

6 de outubro: nascidos em junho

8 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro