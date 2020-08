Auxílio de R$ 600: Calendário da segunda parcela desta segunda-feira (17)

Mais um grupo receberá o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta segunda-feira, 17 de agosto. O pagamento desta segunda acontece para os beneficiários nascidos em setembro. O grupo que atualmente recebe a segunda parcela recebeu a primeira em junho.

A parcela de R$ 600 será depositada em conta poupança social digital da Caixa. O valor pode ser utilizado em compras virtuais, com o cartão de débito online, ou em lojas físicas, utilizando o QR Code no app Caixa Tem. Também, no aplicativo, é possível fazer pagamento de boletos.

O grupo de nascidos em setembro poderá fazer o saque em espécie e transferência a partir do dia 5 de setembro. Veja os detalhes abaixo.

Pagamento da segunda parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 2ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro