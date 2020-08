Auxílio de R$ 600: Calendário da terceira parcela desta sexta-feira (21)

Os beneficiários nascidos em novembro recebem a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta sexta-feira, 21 de agosto. Esse grupo começou a receber o pagamento do benefício em maio. Até então, há um total de cinco parcelas confirmadas para o programa.

A parcela de R$ 600 do auxílio será depositada automaticamente em conta poupança social digital da Caixa. Os beneficiários podem fazer movimentações no aplicativo Caixa Tem. No dia 12 de setembro, os nascidos em novembro poderão fazer saque em espécie ou transferência direta para outras contas.

O calendário de pagamento da terceira parcela chega ao fim dia 26 de agosto. E o de saque e transferência, dia 17 de setembro. Veja abaixo.

Pagamento da terceira parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 3ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro