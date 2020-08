Auxílio de R$ 600: Calendário desta quarta-feira (21) para novos aprovados

Nesta sexta-feira, 21 de agosto, mais um grupo do mais recente lote do auxílio emergencial de R$ 600 recebe pagamento. Esse grupo começou a receber o pagamento de diferentes parcelas no dia 5 de agosto. O cronograma chega ao fim dia 26 de agosto.

O pagamento desta sexta-feira será feito para os beneficiários nascidos em novembro. Eles poderão fazer saque em espécie e transferência a partir do dia 12 de setembro. O calendário de saque e transferência chega ao fim dia 17 de setembro.

Esse grupo abrange três tipos de beneficiários. Os primeiros são os que fizeram cadastro pela primeira vez. Os segundos são os que tiveram o cadastro reprovado e fizeram contestação. Esses dois grupos recebem a primeira parcela. O terceiro grupo é o de beneficiários que começaram a receber o auxílio em abril, mas recentemente tiveram a conta bloqueada. Esse grupo agora recebe a terceira e quarta parcelas.

Pagamento da parcela

5 de agosto: nascidos em janeiro

5 de agosto: nascidos em fevereiro

5 de agosto: nascidos em março

5 de agosto: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

Você Pode Gostar Também:

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da parcela

8 de agosto: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

8 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro