Auxílio de R$ 600: Calendário desta segunda-feira (24) para beneficiários do Bolsa Família

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 continua sendo feito para beneficiários do Bolsa Família. Esse grupo não precisa aguardar por um segundo calendário para realizar saque ou transferência do valor.

Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio emergencial de acordo com o calendário original do programa. Ou seja, o cronograma é feito de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O pagamento começou a ser feito dia 18 de agosto. Nesta segunda-feira, 24 de agosto, a 5ª parcela do auxílio será creditada para os beneficiários com o NIS terminado em 5. O cronograma segue até dia 31 de agosto.

Em ato com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já afirmou que o auxílio será prorrogado até dezembro. Entretanto, o presidente ainda não revelou qual será o valor das novas parcelas do programa. Veja abaixo o cronograma da quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família.

Calendário da 5ª parcela para beneficiários do Bolsa

18 de agosto: NIS terminado em 1

19 de agosto: NIS terminado em 2

20 de agosto: NIS terminado em 3

21 de agosto: NIS terminado em 4

24 de agosto: NIS terminado em 5

25 de agosto: NIS terminado em 6

26 de agosto: NIS terminado em 7

27 de agosto: NIS terminado em 8

28 de agosto: NIS terminado em 9

31 de agosto: NIS terminado em 0