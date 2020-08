Auxílio de R$ 600: Calendário desta terça-feira (18) para beneficiários do Bolsa Família

Hoje, 18 de agosto, a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser paga para beneficiários do Bolsa Família. Até então, essa é a última parcela do benefício. Entretanto, o governo já cogita uma nova prorrogação.

O calendário para beneficiários do Bolsa Família é feito com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O pagamento desta terça-feira ocorre para quem tem o NIS terminado em 1. O cronograma segue até dia 31 de dezembro, quando o último grupo, o de NIS terminado em 0, recebe o pagamento do auxílio.

Esse calendário é feito da forma habitual que acontece com o programa, quando não existia o auxílio. O pagamento era feito de acordo com o NIS nos dez últimos dias úteis do mês e isso seguiu durante o auxílio emergencial.

De acordo com o G1, em coluna de Valdo Cruz, a prioridade do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) para o segundo semestre de 2020 não são a reforma tributária ou administrativa. Na verdade, a prioridade atual do governo é a prorrogação do auxílio emergencial ser aprovada no Congresso Nacional e a criação do Renda Brasil, que irá substituir o auxílio e outros programas.

Recentemente, foi apresentada no Congresso proposta de prorrogação até o fim de 2020, mantendo o valor de R$ 600 por parcela. A equipe econômica do governo afirma que não é possível manter as parcelas neste mesmo valor por causa da crise fiscal e cogita prorrogação com parcela de R$ 250 a R$ 300.

Calendário da 5ª parcela para beneficiários do Bolsa

18 de agosto: NIS terminado em 1

19 de agosto: NIS terminado em 2

20 de agosto: NIS terminado em 3

21 de agosto: NIS terminado em 4

24 de agosto: NIS terminado em 5

25 de agosto: NIS terminado em 6

26 de agosto: NIS terminado em 7

27 de agosto: NIS terminado em 8

28 de agosto: NIS terminado em 9

31 de agosto: NIS terminado em 0