Auxílio de R$ 600: Calendário do saque deste sábado (22) para novos aprovados

No início do mês de agosto, um novo grupo de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 foi aprovado. Além de aprovados que fizeram a inscrição pela primeira vez, há quem teve o cadastro recusado, fez contestação e, em seguida, foi aprovado.

Há ainda beneficiários que começaram a receber o auxílio em abril, mas meses depois tiveram o cadastro bloqueado. Nos dois primeiros casos, o saque liberado é o da primeira parcela. No último, o da terceira e quarta.

O saque e transferência são liberados neste sábado, 22 de agosto, para os beneficiários nascidos em junho. Veja abaixo todo o calendário do auxílio.

Pagamento do auxílio

5 de agosto: nascidos em janeiro

5 de agosto: nascidos em fevereiro

5 de agosto: nascidos em março

5 de agosto: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência do auxílio

8 de agosto: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

8 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro