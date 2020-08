Auxílio de R$ 600: Calendário do saques para novos aprovados é DIVULGADO

Calendário abrange quem fez contestação e quem passou por reanálise

Mais um grupo de brasileiros começou a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Os novos aprovados englobam quem fez o cadastro pela primeira vez e foi aceito e quem recebeu negativa, contestou e foi aprovado.

O grupo também engloba quem começou a receber o auxílio em abril, mas em julho teve a conta bloqueada por inconsistências.

O segundo grupo de beneficiários já teve o saque e transferência liberado. A primeira data do grupo foi dia 8 de agosto. No dia 13 de agosto, os nascidos em maio passaram a poder fazer as movimentações do auxílio.

Já o pagamento começou a ser feito dia 5 de agosto. O pagamento segue até 26 de agosto e o saque e transferência seguem sendo liberados até 17 de setembro. Veja abaixo todos os detalhes.

Pagamento da primeira parcela

5 de agosto: nascidos em janeiro

5 de agosto: nascidos em fevereiro

5 de agosto: nascidos em março

5 de agosto: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque e transferência da 1ª parcela