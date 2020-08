Auxílio de R$ 600: Saiba como desbloquear o benefício pelo WhatsApp

O banco confirmou o bloqueio de diversas contas, devido à identificação de fraudes

A Caixa Econômica Federal informou que parte das pessoas que enfrentam problemas para acessar o aplicativo Caixa Tem pode liberar o acesso enviando documentos pelo WhatsApp.

Trabalhadores relatam ter recebido um aviso para comparecer à uma agência da Caixa com um documento de identidade para comprovar que são os titulares das contas e desbloquear os serviços do aplicativo.

O banco confirmou o bloqueio de “centenas de milhares” de contas, devido à identificação de fraudes.

Apenas quem teve o acesso bloqueado em razão de “inconsistências cadastrais” poderá fazer uso do WhatsApp para enviar documentos. Já quem teve o acesso bloqueado devido à suspeita de fraude (51%) continuará tendo que comparecer a uma agência da Caixa com documento de identificação.

Documentos via WhatsApp

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que 49% das pessoas que estão com acesso ao Caixa Tem bloqueado apresentam “inconsistências cadastrais”, sem indício de fraude.

As pessoas que estão com esse problema poderão acessar o aplicativo Caixa Tem para pedir o desbloqueio. O próprio app dará orientações sobre como enviar os documentos através do WhatsApp.

Ainda, segundo o presidente da Caixa, após o envio dos documentos, o desbloqueio de todas as funções do Caixa Tem deve acontecer em até 24 horas.

Tentativa de golpes via WhatsApp

Pedro Guimarães afirmou que as pessoas não devem acessar links enviados diretamente pelo WhatsApp ou por outras redes sociais. Apenas o link repassado dentro do próprio Caixa Tem é confiável para o envio de documentos particulares ao banco.

“Nenhum outro aplicativo tem validade [para pedir documentos]. O único app em que essa informação é válida é o do Caixa Tem. É relevante isso para evitar qualquer envio de documentação dos clientes para pessoa que não esteja efetivamente analisando a questão.”