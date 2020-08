Auxílio de R$600: CAIXA PAGA atrasados da 3ª parcela HOJE; veja quem recebe

O último grupo de beneficiários receberá a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta quarta-feira (26). O calendário foi feito de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Desta forma, o pagamento desta quarta será feito aos nascidos em dezembro.

O grupo que agora recebe a terceira parcela começou a receber a primeira em maio. O calendário da terceira parcela foi iniciado dia 22 de julho. Os nascidos em dezembro, que recebem a 3ª parcela hoje, poderão fazer o saque em espécie e transferência a partir do dia 17 de setembro.

Até lá, o grupo poderá movimentar o dinheiro apenas pelo app Caixa Tem. Veja abaixo os dois cronogramas completos do auxílio.

Pagamento da terceira parcela

22 de julho: nascidos em janeiro

24 de julho: nascidos em fevereiro

29 de julho: nascidos em março

31 de julho: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da 3ª parcela

25 de julho: nascidos em janeiro

1 de agosto: nascidos em fevereiro

1 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro

Pagamento da 5ª parcela

Você Pode Gostar Também:

O pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial, atualmente no valor de R$600, vai começou a ser pago no dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família.

Os beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site e nascidos em janeiro começam a receber a quinta parcela a partir do dia 28 de agosto.

O dinheiro é depositado em conta poupança social digital da Caixa e movimentado pelo app Caixa Tem.

O calendário de pagamento da 5ª parcela do auxílio para beneficiários do Bolsa Família segue até dia 31 de agosto. Novamente, o cronograma segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Diferente do que acontece com beneficiários que fizeram cadastro pelo site ou app, os do Bolsa Família não precisam aguardar por um segundo cronograma para fazer saque em espécie do auxílio.

Os beneficiários que não recebem do Bolsa Família, receberão o recurso por depósito em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem. Inicialmente, o dinheiro só pode ser usado para pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual, e só em um segundo momento o recurso é liberado para saques e transferências.

Atualmente, o governo estuda criar mais parcelas do benefício com um valor reduzido. Porém, ainda não há nada concreto sobre a extensão. Apenas os cinco pagamentos estão garantidos.

Veja também: FGTS: 3 grupos LIBERADOS para saques e transferência de até R$1.045