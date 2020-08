Auxílio de R$600: Polícia Federal e MPF definem estratégia para punir fraudadores

O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão atuando junto à Caixa e ao Ministério da Cidadania, com o objetivo de analisar o grande número de fraudes no pagamento e concessão do auxílio emergencial. A nova estratégia servirá para responsabilizar criminalmente casos graves e a atuação de criminosos.

Além de indicadores de fraudes sistêmicas na análise, filtros de renda, patrimônio pessoal e participação em empresa são aplicados. As irregularidades são examinadas pela Caixa, que após a confirmação da fraude enviará os dados à Polícia Federal para que integrem a Base Nacional de Fraudes no Auxilio Emergencial (BNAFAE).

Os casos individuais são enviados à PF para investigação. Já os casos envolvendo servidores públicos civis e militares são mandados para os órgãos em que estejam subordinados.

Se constar participação do servidor na fraude, a autarquia deve comunicar o MPF para que as medidas sejam tomadas.

Quando as falsificações que correspondam ao crime não forem identificadas, a Caixa enviará os dados para o Ministério da Cidadania, que fará uma triagem para identificar as “fraudes de concessão”. O Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União também enviarão para o ministério dados que obtiverem diretamente.

Quem pode receber o auxílio emergencial?

Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

seja maior de 18 anos;

não tenha emprego formal;

não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;

a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;

que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.

O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de: