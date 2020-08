Auxílio emergencial ainda tem mais de 800 mil cadastros ‘inconclusivos’

Dos 151.094.236 cadastros recebidos até 16 de agosto, há 21.860 em processamento

Ainda há cerca de 823,1 mil cadastros do auxílio emergencial de R$ 600 que constam como “inconclusivos”, de acordo com o sistema da Dataprev. A empresa é a responsável por analisar os dados dos trabalhadores informais que solicitaram o benefício.

No caso de cadastro inconclusivo, o cidadão pode complementar os dados no site ou aplicativo do Caixa. Dessa forma, com os dados corrigidos, será feita uma nova análise.

Como refazer o cadastro?

Você Pode Gostar Também:

Para que o cadastro seja refeito, é necessário entrar no app Caixa Auxílio Emergencial e clicar no ícone para acompanhar a solicitação. Preencha os dados cadastrais, que são o nome da mãe, data de nascimento e CPF. O app irá mostrar o motivo para o auxílio ter sido negado. Os problemas mais comuns são erros ou omissões no momento de informar parentes que moram no mesmo domicílio.

De acordo com a Dataprev, foram recebidos 151.094.236 cadastros do auxílio até 16 de agosto. Do total, há 21.860 em processamento. Quem fez o recadastro entre 3 de julho e 16 de agosto pode verificar o resultado no portal da Dataprev.

A empresa não divulgou uma data aproximada para terminar de analisar os cadastros restantes. Porém, de acordo com a Dataprev, o órgão está trabalhando para terminar a análise “com a maior brevidade possível”.