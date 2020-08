Auxílio emergencial: Caixa não abrirá agências neste sábado

Neste sábado, 15 de agosto, a Caixa Econômica Federal não abrirá suas agências bancárias. O banco retoma as atividades normalmente apenas segunda-feira, 17 de agosto. Isso acontece porque o saque do auxílio emergencial, que normalmente acontecia aos sábados, foi liberado nesta semana na última quinta-feira.

Quem está aguardando para fazer saque em espécie, seja do auxílio emergencial de R$ 600 ou do FGTS emergencial, deve acompanhar os seus respectivos calendários. No auxílio, o próximo grupo a ter o saque liberado é o de nascidos em junho. A liberação acontece dia 22 de agosto.

Nesta sexta-feira, a Caixa pagou o auxílio para mais de 4 milhões de beneficiários, todos nascidos em agosto. A mudança no cronograma do benefício aconteceu após a prorrogação por mais duas parcelas.

Terça-feira que vem, 18 de agosto, o auxílio começa a pagar a quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 1. O grupo pode fazer o saque em espécie imediatamente.

Pagamento da parcela

5 de agosto: nascidos em janeiro

5 de agosto: nascidos em fevereiro

5 de agosto: nascidos em março

5 de agosto: nascidos em abril

5 de agosto: nascidos em maio

7 de agosto: nascidos em junho

12 de agosto: nascidos em julho

14 de agosto: nascidos em agosto

17 de agosto: nascidos em setembro

19 de agosto: nascidos em outubro

21 de agosto: nascidos em novembro

26 de agosto: nascidos em dezembro

Saque a transferência da parcela

8 de agosto: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

8 de agosto: nascidos em março

8 de agosto: nascidos em abril

13 de agosto: nascidos em maio

22 de agosto: nascidos em junho

27 de agosto: nascidos em julho

1 de setembro: nascidos em agosto

5 de setembro: nascidos em setembro

12 de setembro: nascidos em outubro

12 de setembro: nascidos em novembro

17 de setembro: nascidos em dezembro