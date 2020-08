Auxílio Emergencial: Caixa paga 4º parcela para nascidos em agosto

A Caixa Econômica Federal (CEF) começa a depositar hoje a quarta parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em agosto. Há também 96 mil novos beneficiários que vão receber parcelas atrasadas por terem sido incluídos recentemente no programa de transferência de renda emergencial do governo.

Ao todo, serão 4 milhões de trabalhadores beneficiados pelo programa com R$ 600 ou mais, lembrando que mães solteiras chefes de família recebem R$ 1,2 mil. É interessante destacar também que a data da disponibilização dos fundos na Poupança Digital do Caixa Tem é diferente com a data que permite saques e transferências de fundos para outras contas.

Os beneficiários nascidos em agosto poderão sacar a quarta parcela somente no dia 1º de setembro, mas já podem utilizar o app da caixa para fazer pagamentos de boletos e outras contas. Algumas redes de supermercados já aceitam o cartão de débito virtual do Caixa Tem para o pagamento de compras.

Há ainda a possibilidade de gerar boletos por meio de contas digitais, realizar o pagamento no Caixa Tem e, com isso, ter o dinheiro disponível para uso sem restrições.

Além da quarta, a Caixa ainda deve realizar o pagamento de mais uma parcela antes do fim do Auxílio Emergencial. Confira os calendários.

Para NÃO beneficiários do Bolsa Família

Calendário para pagamento do Auxílio para não beneficiários do Bolsa Família (Reprodução/Caixa)Fonte: caixa

O pagamento para os beneficiários do Bolsa Família segue o mesmo calendário dos depósitos programados pelo último dígito do NIS. Consulte a sua data no site da Caixa.