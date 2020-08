Auxílio emergencial de R$ 600 foi pago para mais de 4 milhões hoje

Nesta segunda-feira, 17 de agosto, o auxílio emergencial de R$ 600 foi pago para 4,097 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Deste total, 4 milhões já tinham programado receber o valor nesta data. Os 97 mil beneficiários restantes tiveram o cadastro liberado no início do mês. Parte deles teve o cadastro reavaliado.

O dinheiro é creditado automaticamente em conta poupança social digital da Caixa. O dinheiro pode ser utilizado apenas online num primeiro momento, pelo app Caixa Tem. Os beneficiários aguardam um segundo calendário para fazer o saque em espécie e transferência. Os nascidos em setembro podem fazer essas duas movimentações a partir do dia 5 de setembro.

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para auxiliar a parcela de trabalhadores mais vulneráveis durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Ele é destinado para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs). Beneficiários do Bolsa Família também têm direito. E mães chefes de família recebem R$ 1,2 mil por parcela.

Nesta terça-feira, 18 de agosto, começa a ser feito o pagamento da quinta e última parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento começa a ser feito para beneficiários com NIS terminado em 1. O pagamento segue o calendário tradicional do Bolsa. Quarta-feira, o pagamento é feito para quem tem NIS terminado em 2, até dia 31 de agosto, quando recebem os beneficiários com NIS terminado em 0. Por dia, 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família receberão o auxílio.

Atualmente, o governo cogita prorrogar o auxílio emergencial, com parcelas menores que R$ 600.