Auxílio emergencial foi pago em mais de 30 milhões de domicílios mês passado

Foi divulgado nesta quinta-feira, 20 de agosto, que o auxílio emergencial foi pago em 30,2 milhões de domicílios do Brasil. Os dados foram concluídos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-1), divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por auxílio emergencial, a pesquisa leva em conta ajudas financeiras do governo referentes ao período da pandemia.

Em junho, 43,0% dos domicílios do Brasil recebiam algum tipo de auxílio emergencial. Em julho, o percentual de lares contemplados subiu para 44,1%. De acordo com a Pnad Covid-19, em junho o valor médio do benefício era de R$ 885 por domicílio. Em julho, a média subiu para R$ 896. Entre os benefícios que a pesquisa analisou estão o auxílio emergencial de R$ 600 e o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda.

Você Pode Gostar Também:

As regiões Norte e Nordeste são as com maior índice de domicílios que recebem algum tipo de auxílio emergencial referente à pandemia do novo coronavírus. O Norte possui 60,6% dos domicílios recebendo alguma ajuda. No Nordeste, em julho, o percentual de domicílios que receberam foi de 59,6%.

De acordo com Maria Lucia Vieira, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, todas as unidades da federação tiveram aumento de domicílios recebendo algum tipo de ajuda financeira durante a pandemia.

Os cinco estados mais contemplados em julho foram Amapá, com 68,8% dos domicílios, Maranhão, com 65,8%, Pará, com 64,5%, Alagoas, com 62,8%, e Amazonas, com 62,6%. Todos os demais estados das regiões Norte e Nordeste têm mais da metade das famílias recebendo algum benefício. A exceção é Rondônia, onde 48,5% dos domicílios recebem ajuda financeira emergencial.