Auxílio emergencial: Quase 4 milhões poderão fazer saque nesta quinta (13)

Nesta quinta-feira, 13 de agosto, 3,8 milhões de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 poderão começar a fazer saque em espécie e transferência das parcelas. Esse grupo de beneficiários recebe diferentes parcelas, dependendo de quando o auxílio começou a ser pago.

A partir de hoje, os nascidos em maio podem fazer o saque ou transferência. O saque em espécie pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Desde o dia 5 de agosto, esse grupo já tem o auxílio depositado em conta poupança social digital da Caixa. A retirada ou transferência ficam disponíveis só agora.

Antes da data, o dinheiro fica disponível no app Caixa Aqui. Nele, as parcelas podem ser utilizadas para pagamento de boletos ou compras. Essas compras podem ser feitas online, pelo cartão de débito virtual, ou em lojas físicas, com o QR Code. Nos dois casos, o app Caixa Aqui é utilizado.

Entre os 3,8 milhões de beneficiários, 102 mil tiveram o pedido liberado neste mês: são os beneficiários do sexto lote e do primeiro. Neste último caso, o grupo começou a receber a primeira parcela em abril, mas teve o pagamento suspenso.

A situação de cada trabalhador pode ser verificada no aplicativo oficial do auxílio ou no site oficial.