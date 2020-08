Auxílio emergencial: Veja o calendário da quinta parcela para beneficiários do Bolsa Família

O pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial começará a ser feito dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família. Os beneficiários que se inscreveram pelo app ou site e nascidos em janeiro começam a receber a quinta parcela a partir do dia 28 de agosto. O dinheiro é depositado em conta poupança social digital da Caixa e movimentado pelo app Caixa Tem.

O calendário de pagamento da 5ª parcela do auxílio para beneficiários do Bolsa Família segue até dia 31 de agosto. Novamente, o cronograma segue de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). No dia 18 de agosto, o pagamento é liberado para quem tem NIS terminado em 1. No dia 31 de agosto, o último do calendário, o pagamento é liberado para quem tem NIS terminado em 0.

Diferente do que acontece com beneficiários que fizeram cadastro pelo site ou app, os do Bolsa Família não precisam aguardar por um segundo cronograma para fazer saque em espécie do auxílio.

Calendário de pagamento da 5ª parcela

NIS terminado em 1: 18 de agosto

NIS terminado em 2: 19 de agosto

NIS terminado em 3: 20 de agosto

NIS terminado em 4: 21 de agosto

NIS terminado em 5: 24 de agosto

NIS terminado em 6: 25 de agosto

NIS terminado em 7: 26 de agosto

NIS terminado em 8: 27 de agosto

NIS terminado em 9: 28 de agosto

NIS terminado em 0: 31 de agosto