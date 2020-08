Auxílio emergencial: Veja quem pode desbloquear a conta até HOJE (07)

Desde a última segunda-feira, 3 de agosto, um novo grupo de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 podia desbloquear a conta. Os beneficiários que tiveram suas contas bloqueadas por suspeita de fraude devem comparecer a uma agência da Caixa para fazer o desbloqueio.

E o desbloqueio obedece calendário semanal. Até o dia 24 de julho, por exemplo, o desbloqueio podia ser feito em agência pelos nascidos em janeiro, fevereiro e março. Entre 27 e 31 de julho, o desbloqueio por suspeita de fraude podia ser feito pelos nascidos em abril e maio.

Neste segunda-feira, 3 de agosto, até sexta-feira, 7 de agosto, o desbloqueio pode ser feito pelos nascidos em junho e julho. O calendário do desbloqueio do auxílio segue para nascidos em agosto, setembro e outubro entre 10 e 14 de agosto e para nascidos em novembro e dezembro entre 17 e 21 de agosto.

No caso de quem teve a conta bloqueada por inconsistência no cadastro, o desbloqueio pode ser feito pelo WhatsApp, seguindo as orientações dadas no aplicativo oficial Caixa Tem. O beneficiário deve seguir as orientações dadas no app oficial para evitar golpes.

No caso de quem teve a conta do auxílio bloqueada por suspeita de fraude, é mostrada mensagem pedindo que o beneficiário compareça a uma agência portando um documento de identidade com foto. O calendário é dividido de acordo com o mês de aniversário para evitar aglomerações.