Auxílio Emergencial: Veja quem recebe o pagamento nesta semana

A Caixa Econômica Federal irá retomar o calendário de pagamentos do auxílio emergencial nesta quarta-feira (12). Na quarta-feira, receberão o auxílio emergencial na poupança digital, os beneficiários cadastrados pelo aplicativo ou site e nascidos em julho.

Vale ressaltar que, cada pessoa receberá a parcela do auxílio emergencial correspondente a data em que foi aprovado.

Na quinta-feira (13), os aprovados nascidos em maio, que tiveram acesso ao benefício por meio de suas contas digitais em 05/08, poderão sacar o recurso ou realizar transferências. Em seguida, na sexta-feira (14), os beneficiários nascidos em agosto recebem o dinheiro na poupança digital.

Pagamento do primeiro ciclo do auxílio emergencial

Após a mudança no calendário, o pagamento do auxílio passou a ser dividido em quatro ciclos. A primeira etapa do Ciclo 1, que é o atual, é de 22 de julho e 26 de agosto – quando os beneficiários recebem o dinheiro em conta. Já a segunda etapa do mesmo ciclo, por sua vez, é entre os dias 25 de julho e 17 de setembro, quando há a liberação para saques.

O beneficiário receberá a 1 ª, 2 ª, 3 ª ou 4 ª parcela, de acordo com a data em que teve o pedido aprovado. Nesta quarta (12), por exemplo, todos os aprovados nascidos em julho recebem a quantia na poupança digital e poderão sacar o valor e realizar transferências a partir de 22 de agosto.

Confira abaixo o calendário completo deste primeiro ciclo:

Ciclo 1

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 – receberá a quarta parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 – receberá a terceira parcela

Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 – receberá a segunda parcela

Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 – receberá a primeira parcela

Depósito do dinheiro

22 de julho – nascidos em janeiro

24 de julho – nascidos em fevereiro

29 de julho – nascidos em março

31 de julho – nascidos em abril

5 de agosto – nascidos em maio

7 de agosto – nascidos em junho

12 de agosto – nascidos em julho

14 de agosto – nascidos em agosto

17 de agosto – nascidos em setembro

19 de agosto – nascidos em outubro

21 de agosto – nascidos em novembro

26 de agosto – nascidos em dezembro

Liberação de saque e retirada