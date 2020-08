Away: elenco conta como foi gravar cenas simulando gravidade zero

O elenco de Away, futura série de drama de ficção científica da Netflix, comentou sobre os desafios de realizar cenas que simulam a ambientação no espaço. Protagonizada por Hilary Swank (Menina de Ouro), a atração será centrada na personagem Emma Green, comandante da primeira expedição humana à Marte, ao lado de seu grupo formado por outros quatro astronautas de diferentes países.

Dentre eles, estarão Ato Essandoh (Jason Bourne), Vivian Wu (O Último Imperador), Ray Panthaki (Extermínio) e Mark Ivanir (O Bom Pastor), que destacaram a importância da preparação física na produção durante a apresentação virtual no Television Critics Association nesta terça-feira (04).

“É preciso muito esforço para fingir que você está com gravidade zero e fazer parecer fácil. Havia cabos de sustentação em nossos quadris e eles agiam como pêndulos. Então, apertávamos os glúteos para movermos para frente e depois contraíamos os abdominais para irmos para trás”, disse Swank.

Cena de Away presente no primeiro trailerFonte: YouTube/Reprodução

“O tempo todo estávamos apertando esses músculos com tanta força, tentando não falar engraçado. Acho que foi para todos nós muito mais desafiador do que imaginávamos. É uma verdadeira dança no espaço. Todos nós, felizmente, nos importamos muito um com o outro e garantimos que cada pessoa seja apoiada”, completou.

“Pendurar nos fios durante 19 horas por dia não parecia ótimo. Mas conseguimos nos adaptar rapidamente”, comentou Essandoh sobre o uso de cabos para o movimento dos personagens em um ônibus espacial. “No treinamento, fizemos um trabalho incrível. Lembro que, na primeira vez em que fiz minha inversão, fiquei muito empolgado, mas ao mesmo tempo tive uma dor de cabeça que durou um dia”, falou Wu.

A primeira temporada de Away, composta por 10 episódios, chegará ao serviço de streaming em 04 de setembro.