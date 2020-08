Babu Santana cita contrato com a Globo e revela expectativas

Babu Santana já fez alguns trabalhos na Globo, mas sua ascensão dentro da emissora foi quando participou do BBB 2020, reality show em que alcançou a quarta colocação. Depois da passagem pelo programa, o artista viu sua popularidade aumentar e uma perspectiva de futuro surgir.

O ator foi prestigiar o Festival de Inverno do Rio na última sexta-feira (7), com público reduzido e com medidas de precaução sanitária, e explicou a razão de sua presença em entrevista à Quem: “Vim para pesquisar como serão os eventos a partir de hoje. É muito estranho ver o Morro da Urca com duas mil pessoas e hoje ter 40. É um caminho. Vim também para dar uma respirada e ver como a gente vai ficar no meio dessa loucura“.

Depois que saiu do Big Brother Brasil, Babu assinou contrato com a Globo. Sobre isso, o ex-BBB revelou suas expectativas: “Estamos nos adaptando à pandemia, trabalhando com redes sociais até a Globo decidir sobre novelas. Eu quero fazer o que pintar“.

Enquanto a dramaturgia da emissora carioca não é retomada, por conta da pandemia do novo coronavírus, Babu Santana relatou o que tem feito ultimamente: “Estou curtindo a vida de influenciador digital. Recebo o feedback de representatividade, e o que mais me surpreende é do público infantil, que é sincero“.

O ator também tem feito incontáveis comerciais para diversas marcas, mantendo, assim, sua figura bem ativa. Sobre as redes sociais, o famoso se rendeu ao TikTok e tem feito vídeos para a plataforma, inclusive um recente com seu pai.