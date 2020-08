Babu Santana faz esforço para emagrecer e manda recado para Tim Maia

Lutando contra a balança desde que saiu do BBB 20, Babu Santana já tem conseguido resultados. Na série Na Casa com Babu, do GShow, o ator revelou uma das razões para a dificuldade em perder peso.

Conhecido por interpretar Tim Maia nos cinemas, o artista explicou que além de estudar sobre o cantor, ele precisou também ficar com o físico parecido com o dele.

“Esses dois personagens (Tim Maia e Maguila, o próximo projeto de Santana), talvez por eu ter estudado muito eles, alguma coisa deles ficou em mim”, opinou o ex-brother.

“Eu nunca tive um processo tão longo de criação. “Fui contratado em 2011 e o filme foi rodado em 2013 e lançado em 2014. Foi um processo em que ele me acompanhou muitos anos“, explicou.

Querendo se ver livre do peso que ganhou, Babu ainda disse “Tim Maia, obrigado por tudo, mas agora vai ter que ‘sair de mim’. Sai de mim, 20kg”.

Em um vídeo publicado recentemente no Instagram, em que aparece dançando, a forma de Babu Santana foi observada pelos seguidores. “Emagreceu bastante! Legal”, comentou um internauta. “Emagreceu demais. Parabéns”, escreveu outro. “Deu uma secada, hein paizão?“, disse um terceiro.