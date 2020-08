Babu Santana, Rafa Kalimann e Manu Gavassi comparam quarentena ao BBB 2020

Babu Santana, Rafa Kalimann e Manu Gavassi foram três figuras de grande importância no BBB 2020, que foi um verdadeiro sucesso de audiência e repercussão. Quando saíram do confinamento do reality show da Globo, precisaram lidar com mais outro: o do isolamento social, imposto pela pandemia da Covid-19. Comparando as duas experiências, o trio conversou com Serginho Groismann no Altas Horas deste sábado (1).

O ator, que sempre foi chegado às comemorações e reuniões alegres, confessou a chateação de não se deparar com festas após o fim da recente edição do Big Brother Brasil: “O único remorso que eu tenho desse momento é não poder ter vivido as festas que acontecem depois do programa. Era um dos sonhos que eu tinha. O final do Big Brother era uma loucura, era um mês de festas“.

“Até o último segundo a gente contava com ela. Até ver o Tiago ali, a gente tinha certeza que a quarentena tinha passado, que a nossa família estava ali e que ia nos receber com festa… Foi uma decepçãozinha, mas valeu, porque foi uma experiência única“, disse Rafa, concordando com o amigo e confessando a esperança de encontrar um cenário melhor na saúde do Brasil.

Vale lembrar que os participantes, extraordinariamente, ficaram sabendo sobre a pandemia durante o andamento do programa, na época em que ainda tínhamos 7 mortes. Por isso, Manu refletiu sobre esse choque de realidade: “A gente ficou três meses sem saber de nada. Hoje a gente está inserido no que está acontecendo. É estranho resgatar essa sensação de saber que existe algo e não ter certeza. Em momentos lá na casa a gente esquecia completamente essa informação“.

Depois de ouvir Babu contar que só descobriu a morte de Kobe Bryant — que aconteceu em janeiro — em agosto, a cantora continuou sua fala: “A gente desistiu de entender o que é essa experiência [do BBB 2020] vivida do lado de fora, porque é outra coisa do lado de dentro. São duas sensações completamente diferentes“.

Manu Gavassi, em contrapartida, não considerou como algo negativo a não possibilidade de ir a vários programas da Globo, como era de costume em outras edições: “Não consigo imaginar nenhuma maneira dessa experiência ter sido frustrante, pelo momento… Por ter sido quase um carinho no coração das pessoas conseguir assistir essa novelinha da vida real, ter confortado muita gente nesse período que o entretenimento é tão importante. Quando a gente saiu de lá, era muito mais o medo do que estava acontecendo, misturado com a gratidão de querer retribuir esse carinho. A gente nem teve tempo de pensar ‘poderia ser muito melhor‘”.

Levando a situação no bom humor, Rafa Kalimann brincou ao falar que ainda sonha em tomar um café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. Por fim, Babu Santana se mostrou espantado ao perceber que tudo que fez no Big Brother Brasil foi filmado: “Lembro de uma coisa e penso que é uma memória só minha, mas daqui a pouco vejo aquilo estampado nas redes sociais. Realmente não é uma lembrança só minha“.