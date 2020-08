Babu Santana retira moto que ganhou no BBB 2020 e vibra

O ex-BBB Babu Santana dividiu, em seu perfil no Instagram, o momento no qual pôde finalmente retirar a sua moto, que ganhou durante a passagem no reality show. O prêmio foi “adquirido” pelo ator durante uma Prova do Anjo.

“Olha aí! Quem vai para a Ilha da Gigóia? Quem vai? Minha moto! Ai ai ai… Fala aí, jogador? E aí, Hadson? Pegou a tua aí? Eu peguei a minha“, afirmou Babu em publicação nos Stories, lembrando o colega de confinamento que também ganhou o presente na brincadeira.

Em outra publicação feita no feed, o artista postou uma foto segurando o colar do anjo na ocasião que faturou as motos. “O início de um sonho. Deu tudo certo”, escreveu ele na legenda.

Nos comentários, o paizão, como ficou apelidado durante o programa, recebeu apoio dos seguidores. “Eu tava e vibrei por ti paizão. Mereceu!“, garantiu Petrix, que também participou da edição do BBB. “Nossa benção, paizão“, declarou Hadson.

Recentemente, a esposa de Babu Santana, Tatiane Melo mostrou o resultado de um mural, onde se vê um grafite personalizado com o rosto da mãe do ator. A pintura é uma assinatura do artista Jeorge Henrique.

“Essa é minha finada sogra, ó. Que lindo“, anunciou a moça. Nas imagens compartilhadas nos Stories de Tati é possível ouvir a voz do quarto colocado do BBB 2020 ao fundo: “É minha mãe essa figura aí“.

O painel retrata a genitora de Babu, que morreu há cinco anos, vítima de câncer de mama. A casa nova do paizão fica localizada na Ilha da Gigóia, zona oeste do Rio de Janeiro, mesma região na qual ele já morava antes de entrar no reality. Em um registro feito durante a saída da casa antiga, Babu chegou a fazer uma brincadeira.