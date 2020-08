Bahia enfrenta Ceará e inicia ‘maratona de finais’ por Copa do Nordeste e estadual

A partir deste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, o Bahia iniciará a decisão da Copa do Nordeste contra o Ceará. Este pode ser o primeiro de uma maratona de finais para a equipe tricolor nos próximos dias.

Com a volta do futebol após meses de paralisação devido à pandemia de COVID-19, estadual e regional encavalaram suas rodadas e partidas finais logo antes do início do Brasileirão.

Com isso, o Bahia está se desdobrando para atuar em duas frentes: o time titular joga na Copa do Nordeste, enquanto uma equipe alternativa entra em campo no Baiano.

A sequência para o Esquadrão nos próximos dias é (todos os horários de Brasília):

– sábado, 1º de agosto, ida da final da Copa do Nordeste contra o Ceará, 16h;

– domingo, 2 de agosto, volta da semifinal do Baiano diante do Jacuipense, 16h (ganhou o primeiro jogo por 2 a 0);

– terça-feira, 4 de agosto, volta da final da Copa do Nordeste, 21h30;

– domingo, 9 de agosto, estreia no Brasileirão contra o Botafogo no Rio de Janeiro às 11h.

Técnico do Bahia, Roger Machado, durante treino antes da final da Copa do Nordeste Felipe Oliveira / EC Bahia

Há a possibilidade de a ida da final do Campeonato Baiano acontecer na próxima quarta ou quinta (5 ou 6 de agosto), mas isso a Federação Bahiana (FBF) só definirá após reunião com os classificados.

Quem está realmente sofrendo é o técnico Roger Machado, que faz questão de comandar os dois elencos. Até por isso, os pedidos de entrevista nos últimos dias foram recusados devido ao desgaste.

Para minimizar o impacto dos jogos, o Bahia ao menos tem feito deslocamentos curtos: os jogos contra o Ceará e a partida diante do Jacuipense serão todos no Estádio de Pituaçu.

O Esquadrão tricolor conquistou a Copa do Nordeste três vezes (2001, 2002 e 2017), enquanto o Vovô tem um título (2017).