Banco do Brasil: linha de crédito que antecipa o FGTS em agosto; veja quem pode

O Banco do Brasil lançou uma nova linha de crédito para os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário do FGTS. Estas pessoas podem antecipar os valores previstos para o saque utilizando o saldo de sua conta FGTS como garantia.

Para contratar a operação, a autorização prévia é indispensável. O trabalhador deve concedê-la por meio do aplicativo do FGTS ou através do site da Caixa Econômica Federal. Após a autorização, o BB pode consultar o saldo e fazer o bloqueio do valor com vinculação ao empréstimo.

Os limites de valores por faixa de saldo, bem como as regras de adesão ao saque aniversário também estão disponíveis no site da Caixa.

Com a linha de crédito, é permitida a antecipação de até três anos dos recursos do saque aniversário do FGTS e tem valor mínimo de R$ 1 mil por operação e taxas a partir de 0,99% ao mês.

Como solicitar o empréstimo

A solicitação do empréstimo pode ser feita diretamente no aplicativo do Banco do Brasil. A contratação também pode ser feita pela Central de Atendimento BB (0800-7294117 ou 4003-4117) e nas agências. A liberação do recurso em conta corrente acontece após a reserva do saldo na conta do FGTS.

Caixa também liberou antecipação

A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de até 3 parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade saque-aniversário. Agora, essa nova opção poderá ser antecipada como garantia em linha de empréstimo.

“O empréstimo consiste em uma antecipação do valor do saque disponibilizado no mês do seu aniversário. O saldo do FGTS é utilizado como garantia da operação, trazendo simplicidade e agilidade para a contratação”, disse a Caixa.

Os trabalhadores terão até três anos de pagamento do recurso para crédito no valor mínimo de R$2 mil. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o dinheiro será liberado digitalmente, sem necessidade do trabalhador ir até uma agência.

A taxa de juros, conforme informou o banco, é bastante atrativa: 0,99%a.m., entre os empréstimos a pessoas físicas.

“O crédito é rápido e fácil, sem burocracia. Basta acessar o Internet Banking, simular, contratar e utilizar o recurso”, disse o banco.

