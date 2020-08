Banco Interamericano emprestará US$ 1 bilhão para auxílio emergencial e Bolsa Família

Empréstimo também será destinado ao programa de manutenção de empregos

O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, revelou nesta quinta-feira, 13 de agosto, que irá emprestar 1 bilhão de dólares ao governo federal. O dinheiro será voltado ao apoio de programas do governo que visam os brasileiros mais vulneráveis e trabalhadores.

O empréstimo de US$ 1 bilhão deve ser utilizado para custear o programa de manutenção de empregos, Bolsa Família e auxílio emergencial. O banco acredita que o valor conseguirá apoiar 475 mil famílias em um ano pelo Bolsa Família e 1 milhão de brasileiros em um trimestre no auxílio emergencial. Os programas receberão US$ 600 milhões.

Em nota, o Banco Interamericano afirmou que o objetivo é ajudar o país a responder à covid-19 de maneira eficaz, amenizando os efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus.

Os US$ 400 milhões restantes serão destinados ao programa de manutenção de empregos formais, que permite que o salário seja reduzido e a suspensão do contrato de trabalho com compensação do governo. A estimativa do banco é que os recursos atingirão 1 milhão de trabalhadores do programa.

“Segundo estudos, cerca de 40% dos empregos no Brasil (37 milhões de pessoas) estão concentrados em setores produtivos vulneráveis à pandemia. Garantir a renda para pessoas pobres e vulneráveis em meio à crise do COVID-19 é um dos caminhos para ajudar as famílias a manter níveis mínimos de bem-estar”, continuou o BID em nota.