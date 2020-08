Band adia estreia do programa de Mariana Godoy

A Band cancelou o lançamento do novo programa das manhãs, apresentado por Mariana Godoy e dirigido por Zeca Camargo. Em comunicado emitido na noite desta sexta-feira (31), a emissora informou que decidiu adiar a estreia “em função de atraso operacional no cronograma de gravações”. É possível que a atração, antes prevista para a próxima segunda-feira (3), chegue ao vídeo no dia 10.

A “suspeita” sobre tal data veio do Instagram de Zeca. “Ufa! Ganhamos mais uma semana pra estrear o programa novo da Mariana Godoy na Band”, legendou o jornalista ao postar um vídeo gravado nos corredores do canal. “Sabe que aqui é sempre tudo muito transparente… […] A gente ganhou mais uma semana pra fazer esse programa. Vai ficar lindo, vai ficar incrível!”, declarou ele.

A atração, cabe lembrar, substitui o Aqui na Band, que caiu em desgraça na casa após reforçar narrativas do Presidente da República Jair Bolsonaro, promovendo discussões pró-governo – com direito à participação de Alan dos Santos, blogueiro investigado pelo Supremo Tribunal Federal por conta da disseminação de fake news. O apresentador Luís Ernesto Lacombe e o diretor Vildomar Batista deixaram a Band em meio aos atritos com o departamento de Jornalismo, que pedia por isenção nos debates.

Mariana estará à frente de um formato que “flerta” com o antecessor, mesclando entretenimento, jornalismo e prestação de serviços. O chef Dalton Rangel, que marcou presença no programa de Lacombe, estará ao lado da apresentadora. Assim como os influencers Bruno Ferreira, Elisângela Machado, Marcelo Marques e Verônica Oliveira, debatendo cuidados com a casa, decoração, história, mobilidade urbana e viagens, dentre outros temas.

O título ainda não está definido. A Band mantém em suas redes sociais uma enquete para a escolha do nome da atração. Vem com a Gente, Nossa Manhã, Bom te Ver e Melhor Agora são as quatro opções oferecidas ao público. Em consulta do RD1 aos recentes posts da emissora a respeito de tal batismo, realizados na manhã deste sábado (1°), Nossa Manhã leva vantagem sobre as demais sugestões; Melhor Agora ocupa a segunda colocação.

Confira: