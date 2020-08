Band adquire direitos de novela exibida pela Record nos anos 90

A Band não estreou Floribella, marcada para setembro, mas já engatilhou uma possível substituta, e detalhe: novela brasileira. A emissora da família Saad adquiriu recentemente os direitos de exibição de uma novela que dominou a programação da Record em 1999.

De acordo com as informações do jornalista Fefito, do UOL, o canal paulista comprou a novela Louca Paixão, protagonizada por Maurício Mattar e Karina Barum. A trama foi um remake de “2-5499 Ocupado”.

A negociação, no entanto, não foi entre Band e Record, mas entre a emissora do Morumbi com a produtora JPO, dona dos direitos do folhetim. Detalhes sobre os valores não foram divulgados.

Para a história da TV, a novela 2-5499 Ocupado foi de grande importância por um detalhe “amoroso”: foi a produção que uniu o casal Tarcísio Meira e Gloria Menezes pela primeira vez, no ano de 1963. A história foi escrita pela autora Yves Dumont.

No remake exibido há 21 anos, além dos protagonistas Mattar e Karum, a produção contou com nomes conhecidos pelo público: os atores Mateus Carrieri, Suzy Rêgo, Cássia Linhares, Viviane Porto, Rodrigo Veronese e Lolita Rodrigues.