Band avalia adiar pela segunda vez a estreia de Mariana Godoy

Zeca Camargo e Band decidiram pelo segundo adiamento da estreia de Mariana Godoy. Uma reunião feita na última sexta-feira (7) selou a decisão. Antes, a aposta das manhãs do canal paulista tinha estreia marcada para o último dia 3, segunda-feira, mas por questões nos bastidores a 1ª edição do programa foi descartada.

Em entrevista ao jornalista Fefito, do UOL, a apresentadora contou que todos estavam trabalhando para que o lançamento fosse realizado na próxima segunda-feira (10), mas não descartou um novo adiamento. “Quanto mais tempo se tem mais se ajusta. E também vai ter ajustes ao longo do caminho. É natural. E, se quiserem adiar de novo também, a gente segue ajustando“, disse.

Diretor do programa, Zeca deixou claro que a atração só entrará no ar quando tudo estiver perfeito e, por isso, uma nova data não foi anunciada. Na próxima semana, novos pilotos devem ser gravados. A “perfeição” pensada veio para que os erros do Aqui na Band não sejam repetidos.

A diretora de Arte e Criação da emissora Luciana Dias falou com exclusividade ao RD1, recentemente, sobre o cenário do novo projeto. Segundo a profissional, 95% do que o público verá no estúdio foi pensado com peças já existentes. “A gente quer lembrar que as pessoas precisam ler“, desabafou.

“Esse cenário conversa com o Melhor da Tarde, que conversa com o [José Luiz] Datena, que vai conversar com o nosso debate. Essa clareza da informação é a meta da comunicação visual da Band esse ano“, explicou a profissional. “Nós estamos inspirados em uma palheta de designer de interiores europeia de 2021. A gente sai na frente com uma tendência“, pontuou.